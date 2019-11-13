Şeyma Subaşı'dan bornozlu video! Frikik vermekten zor kurtuldu 13.11.2019 11:09

Miami tatili için Acun Ilıcalı'dan canlı yayında para istemesiyle olay olan Şeyma Subaşı YouTube kanalından yayınladığı videosunda üzerindeki bornozla bağdaş kurarak oturmak isteyince frikik vermekten son anda kurtuldu. Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken bir diğer anlar ise kızı Melisa ile oynadığı tehlikeli oyun oldu. Subaşı, bu sefer de oyun oynarken kızını büyük naylon poşetin içine koyarak gezdirdi. İşte Şeyma Subaşı'nın olay olan videosu...

Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, YouTube kanalı açarak gittiği tatillerden ve günlük yaşantısından videolar çekmeye başladı. Dün New York ve Miami tatillerinin yer aldığı bir video yayınlayan Subaşı'nın bornozla kamera karşısına geçtiği anlar dikkat çekti.

FRİKİK VERMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayında olan Acun Ilıcalı'yı mesaj atarak kızı Melisa ile çıkacağı tatilin maddi harcamalarını soran Şeyma Subaşı, olaylı başlayan tatilinden video yayınladı. Dün YouTube kanalından yeni video paylaşan Subaşı, Miami'de bir parti katılmak için hazırlandığı anları paylaştı. Bornozla kamera karşısına geçen Subaşı, yatağın üzerine bağdaş kurarak oturmak isterken frikik vermekten son anda kurtuldu.

KIZIYLA OYUN OYNADIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken bir diğer sahne ise kızı Melisa ile oyun oynadığı anlar oldu. Önceki gün kızı Melisa'nın yağmurdan korkmasına aldırış etmeden video çektiği için tepkilerin odağında olan Subaşı, bu sefer de oyun oynarken kızını büyük naylon poşetin içine koyarak etrafında döndürdü.