Serenay Sarıkaya'nın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği elbise sosyal medyada alay konusu oldu!
Serenay Sarıkaya'nın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği elbise sosyal medyada alay konusu oldu!10 Aralık 2018, Pazartesi
- Bakan Albayrak: "Kamu borç yükü tarihin en düşük seviyesinde"
- Bakan Albayrak: "YEP enflasyonda etkisini gösterdi"
- Şampiyon Cem'in son dansı ortaya çıktı! ‘Benim aşkım ölmedi…’
- Serenay Sarıkaya'nın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği elbise sosyal medyada alay konusu oldu!
- Ödül töreninde Cüneyt Arkın'dan alkol itirafı!
- Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada
- Aleyna Tilki Altın Kelebek'te gözyaşlarına boğuldu! 'Beni yoran bir hayatım oldu'
- İZBAN'da grev başladı
- Çanakkale'de feci kaza! Minibüs ile TIR çarpıştı
- Osmaniye'de büyük vahşet! Eşi ve çocuklarını av tüfeğiyle vurdu
- İstanbul Maltepe'de plastik fabrikasında yangın çıktı
- Çavuşoğlu'ndan Fransa'daki polis şiddetiyle ilgili açıklama
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.