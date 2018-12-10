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Serenay Sarıkaya'nın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği elbise sosyal medyada alay konusu oldu!

10 Aralık 2018, Pazartesi

Serenay Sarıkaya'nın Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği elbise sosyal medyada alay konusu oldu!


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