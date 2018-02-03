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Seren Serengil cezaevine gönderildi

02 Şubat 2018, Cuma
Ünlü şarkıcı Seren Serengil, 3 günlük hapis cezası için hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine savcılığa teslim oldu. Serengil adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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