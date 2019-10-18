Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırıya CHP ve HDP neden sessiz? 18.10.2019 12:07

PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünde bulunuldu. Her fırsatta Atatürkçü naralar atan ve oy kazanma kaygısıyla Atatürk'ü dilinden düşürmeyen CHP'den ve ortağı HDP'den saldırıya ilişkin tek kelime edilmedi.

Yunanistan'da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan bir grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırdı.

Sınırları içerisinde Atatürk'ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine ziyaretçi kisvesi altında girdiği tahmin edilen yaklaşık 11 kişi "İsyancı Rojava ile dayanışma" yazılı dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Konsolosluk mensupları tarafından kontrol altına alınan göstericiler, Yunan polisinin gözetimi altında konsolosluk bahçesinden çıkarıldı.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, eylemin ardından Konsolosluk alanını terk eden 11 göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

CHP ATATÜRK'ÜN EVİNE YAPILAN SALDIRIYI NEDEN KINAMADI?

Yunan medyası 11 kişilik PKK yanlısı grubun polis tarafından gözaltına alındığını duyururken Türkiye söz konusu saldırıya sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada yaptığı açıklamada çirkin saldırıyı kınadı. Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle iş birliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez." ifadelerini kullandı. Söz konusu saldırıya CHP ve HDP kanadından herhangi bir kınama gelmedi. Oy kaygısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü siyasetine alet eden CHP ve seçimlerdeki ortağı HDP'nin, PKK'nın teşebbüs ettiği bu çirkin saldırıya ses çıkarmaması büyük tepki topladı.



CHP GİDEREK SAVRULUYOR

CHP ve HDP'nin sessizliğini canlı yayında değerlendiren SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran "Harekat meselesinde bu kadar ortak bir noktada Türk milleti birleşmişken, CHP'nin zaman zaman sanki bu ittifakın dışındaymış gibi yaptığı eleştirilerin karşılığının olmadı son mutabakatla ortaya çıktı." dedi.



Duran sözlerine "CHP'nin giderek HDP'ye yaklaşarak başka bir pozisyona savrulduğunu düşünüyorum, umarım CHP bu konuda kendine çekidüzen verir ve köklerine geri döner" dedi.