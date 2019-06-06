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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı

06.06.2019 19:26

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz şehit oldu. Şehit Öz için Ankara'da tören düzenlendi.



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