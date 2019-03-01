Volkswagen'in sahip olduğu İspanyol otomotiv markası SEAT, elektrikli modelinin tanıtımını yaptı. Akıllı park asistanı da dahil birçok özellikle beraber gelecek olan SEAT el-Born'un Volkswagen Group Night adlı etkinlikle gösterilmesi planlanıyor. İşte 2019 SEAT el-Born'un özellikleri...
SEAT el-Born modelini tanıttı! 2019 SEAT el-Born modelinin özellikleri neler?01.03.2019 17:40
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