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SEAT el-Born modelini tanıttı! 2019 SEAT el-Born modelinin özellikleri neler?

01.03.2019 17:40

Volkswagen'in sahip olduğu İspanyol otomotiv markası SEAT, elektrikli modelinin tanıtımını yaptı. Akıllı park asistanı da dahil birçok özellikle beraber gelecek olan SEAT el-Born'un Volkswagen Group Night adlı etkinlikle gösterilmesi planlanıyor. İşte 2019 SEAT el-Born'un özellikleri...


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