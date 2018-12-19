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Sarıyer'de dere taştı

19 Aralık 2018, Çarşamba

İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Deresi taştı. Taşkın nedeniyle su basan evde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Kağıthane'de de Cendere Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Bazı yolları su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.


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