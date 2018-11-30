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"Sarı yelekliler"in protestosu Brüksel'e sıçradı

30 Kasım 2018, Cuma

Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in protestoları başladı. Brüksel Belediye başkanı protestoların yasaklandığı, gösterilere devam edenlerin gözaltına alınacağını açıkladı.


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