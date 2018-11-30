Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in protestoları başladı. Brüksel Belediye başkanı protestoların yasaklandığı, gösterilere devam edenlerin gözaltına alınacağını açıkladı.
"Sarı yelekliler"in protestosu Brüksel'e sıçradı30 Kasım 2018, Cuma
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