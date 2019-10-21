Sapıkça tezahüratlara maruz kalan spiker Diletta Leotta'dan flaş sözler 'Beni sadece izlemeyin...' 21.10.2019 18:05

Kısa bir süre önce İtalya Serie A ekiplerinden Napoli taraftarlarının cinsiyetçi tezahüratlarına maruz kalan dünyaca ünlü spiker Diletta Leotta'nın sözlerine flaş yorum! Yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Diletta Leotta'ya karşı cevap da gecikmedi.

Napoli taraftarlarının kendisi hakkında yaptığı tezahüratlar sonrası bir anda gündeme oturan güzel spiker Diletta Leotta, bu sefer de yaptığı bir açıklamayla dikkatleri çekti.

Leotta, "Eğer futbolla ilgileniyorsanız, beni sadece izlemeyin, aynı zamanda dinleyin" diyerek futbolsevelerlere çağrıda bulundu. Bunun üzerine İtalyan gazeteci Fulvio Collovati, "Eğer bir gazeteci stada bu kıyafetlerle giderse, kendisine bakılmayı seviyor demektir. Böyle olunca kimse dinlemez" diyerek tartışma başlattı.

Cullovati, daha sonra Leotta ile fotoğrafını paylaştı ve, "Diletta bir gazeteci değil, bu yüzden de profesyonel etik ilkelerine uymak zorunda değil. Fiziksel görüntüsüyle çok şey başardığını söyleyebiliriz." mesajını yolladı ve gerginliği biraz sakinleştirmeye çalıştı.

Instagram'da 5 milyondan fazla takipçisi olan Leotta, İtalya'nın en ünlü televizyon spikeri.

Leotta, sosyal medyada kendisine olan ilgiyi, "Instagram'da bildirimleri açtığımda uygulama telefonu kitliyor." ifadeleri ile açıklıyor.

Napoli taraftarları, İtalyan televizyon sunucusu Diletta Leotta'ya seksist tezahüratlarda bulunmuş, Leotta ise gülümseyerek taraftarları reddetmişti.