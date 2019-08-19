Haberler Web TV Sadık Albayrak'tan Prof. Dr. A. Haluk Dursun'a başsağlığı mesajı

Sadık Albayrak'tan Prof. Dr. A. Haluk Dursun'a başsağlığı mesajı

19.08.2019 18:41

Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Dursun' un hayatını kaybettiği bildirildi. Gazeteci ve yazar Sadık Albayrak bağlandığı AHaber canlı yayınında,"Kültür aşığı bir insandı. Kültür dünyamıza insanımıza başsağlığı diliyorum" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları