Sadık Albayrak'tan Prof. Dr. A. Haluk Dursun'a başsağlığı mesajı 19.08.2019 18:41

Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat' tan Van' ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Dursun' un hayatını kaybettiği bildirildi. Gazeteci ve yazar Sadık Albayrak bağlandığı AHaber canlı yayınında,"Kültür aşığı bir insandı. Kültür dünyamıza insanımıza başsağlığı diliyorum" dedi.