Otobüs şoförlerinin duyarlılığı araç içi kamerasına yansıdı

Düzce Belediyesi özel halk otobüsü şoförleri, rahatsızlanan yolcular için güzergahlarından çıkarak yolcuları hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

