Saadet Partisi Şanlıurfa adayı Sabahattin Cevheri itiraf etti: Kandil bize destek veriyor 29.03.2019 17:52

Saadet Partisi ve HDP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki üst yapılanması ile görüştüğünü ve kendisini desteklediklerini açıkladı.

Dün Şanlıurfa'nın yerel kanalı Edessa TV'yi konuk olan Sabahattin Cevheri, program öncesinde kanal yetkilileri ile bir araya geldiği esnada Kandil'den destek aldığını ağzından kaçırdı. Cevheri, 'Dağdan, geçen görüştüm destek veriyorlar.' dedi.

DEMİRTAŞ OY İSTEMİŞTİ

PKK'lı teröristlerin cenazesine katılmayan HDP'li milletvekilleri hakkında soruşturma açılacağını söyleyen HDP Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sabahattin Cevheri'ye oy istemişti.