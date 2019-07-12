Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldığı bildirildi. S-400 teslimatı için Rusya'dan gelen 3. uçaktan, parçalar indirilmesi işlemine başlandı. S-400 Savunma Sistemi'nin parçaları, Mürted Üssü'nde hangarlara böyle taşındı.
S-400 parçaları hangarlara böyle taşındı! (Video)12.07.2019 15:14
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