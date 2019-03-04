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Rekabet Kurumu 23 zincir markete meyve sebzede haksız rekabetten soruşturma açtı

04.03.2019 16:30

Son dakika haberine göre Rekabet Kurumu, meyve sebze satışlarında haksız rekabet oluşturdukları gerekçesiyle 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.


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