Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kazandığı karşılaşmanın ardından kaleci Muslera'nın fotoğrafına taraftarı heyecanlandıran bir yorum geldi. Cimbom'un sıcak temasta olduğu Radamel Falcao fotoğrafın altına,"Cimbombom" yazarak bir kez daha Sarı-Kırmızılı ekibe göz kırptı.
Radamel Falcao Galatasaray'a göz kırptı! Sosyal medya sallayan yorum: Cimbombom08.08.2019 01:43
- Radamel Falcao Galatasaray'a göz kırptı! Sosyal medya sallayan yorum: Cimbombom
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