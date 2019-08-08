Radamel Falcao Galatasaray'a göz kırptı! Sosyal medya sallayan yorum: Cimbombom 08.08.2019 01:43

Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kazandığı karşılaşmanın ardından kaleci Muslera'nın fotoğrafına taraftarı heyecanlandıran bir yorum geldi. Cimbom'un sıcak temasta olduğu Radamel Falcao fotoğrafın altına,"Cimbombom" yazarak bir kez daha Sarı-Kırmızılı ekibe göz kırptı.