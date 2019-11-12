PKK/YPG'liler ortak devriyedeki Türk askeri aracına saldırdı! 12.11.2019 17:07

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile Türkiye’nin Suriye’de yaptığı ortak devriyede YPG’li teröristler askeri araçlara saldırdı.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Avrupa basını, Türkiye'nin sivilleri hedef aldığı yalanına başvurmuştu.

Bölgeden gelen son dakika görüntülerinde Avrupa basınındaki manipülasyon haberlerinin aksine Rusya ile yapılan ortak devriyede YPG'li teröristlerin askeri araçlarımıza saldırdığı görüldü.

TSK'nın askeri aracını abluka altına almaya çalışan YPG'li hainler, yangın söndürme tüpünü sıkarak askerimizin görüş alanını kaybetmeye çalışıp taşla saldırdı.

Saldıran teröristlerin elleriyle PKK'lıların simge haline getirdiği zafer işareti yaptığı görüldü.

YPG'li bir kadın terörist ortak devriyede bulunan Rus ve Türk zırhlı araçlarına saldırdığı sırada ayağı kayıp yaralandı.

TÜRK ZIRHLISINA ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞEN KİŞİ TERÖRİST ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği üçüncü ortak kara devriyesinde, Türk askeri aracının üzerine tırmanarak provokatörlük yapan kişinin, terörist olduğu ortaya çıkmıştı.

SİVİL OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Devriye yapan Türk zırhlısına çıkıp kapısını açmaya çalışırken düşen kişiye ilişkin, Türkiye karşıtı bazı sosyal medya hesaplarında da kampanya düzenlenmeye çalışılmıştı.

Buna karşın, sivil olduğu iddia edilen şahsın, sosyal medya gibi açık kaynaklarda, aslında YPG/PKK'lı bir terörist olduğuna ilişkin çok sayıda görsele rastlanmıştı.

Söz konusu teröristin, sivil kıyafetler içinde Türkiye topraklarına atılan havan toplarının başında olduğu ve bunlarla düzenek kurduğu görülmüştü.

Şahsın kendi sosyal medya hesaplarında da YPG/PKK üniformasıyla profil fotoğrafları yayınladığı dikkati çekmişti.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri, özellikle Barış Pınarı Harekatı sırasında sivil halka ait evleri Türkiye topraklarına yaptığı havan ve roket saldırılarında üs olarak kullanmıştı. Örgüt, azınlıklara ait kiliseleri de karargaha çevirip avlularına havan topu düzenekleri kurmuştu.