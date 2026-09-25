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Uğurcan Çakır'dan enfes kurtarış

Uğurcan Çakır'dan enfes kurtarış

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A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynadığı maçın 43. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır, Olise'nin vuruşunda yaptığı enfes kurtarışla gole engel oldu.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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