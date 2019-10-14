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Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri kara propagandaya devam ediyor!

Türkiye'nin güney sınırındaki tehdide karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri, sosyal medyada Suriye'deki çatışmalardan "kaçan sivillerin" görüldüğü fotoğrafları kullanarak manipülasyon yapmaya devam etti. YPG yanlılarının paylaştığı o fotoğrafların asıl tarihleri ise ortaya çıktı.

14.10.2019 11:55 - Son Güncelleme: 14.10.2019 11:58
Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri kara propagandaya devam ediyor!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivillerin görüldüğü fotoğraflar harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtılmak istendi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları "Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivillerin" yer aldığı karelerle devam etti.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriyeli bir çocuğun Suruç'ta eşyalarını taşırken arkada Türk askerinin görüldüğü Eylül 2014 tarihli bir fotoğrafı paylaşarak harekat aleyhine manipülasyon yapmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri kara propagandaya devam ediyor!

Yine Suruç kentinde annesinin kucağında objektife gülümseyen bir Suriyeli bebeğin Eylül 2014 tarihli fotoğrafını yükleyen bir hesap, görüntüyü harekat sırasında kaydedilmiş gibi göstermeye çabaladı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri kara propagandaya devam ediyor!

Yunanistan'daki bir sığınmacı kampında ocakta çekilmiş Suriyeli düzensiz göçmen bir çocuğun fotoğrafı, aynı şekilde terör örgütü yanlılarınca harekat sonrasında kaydedilmiş gibi çarpıtılmak istendi.

Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri kara propagandaya devam ediyor!

Manipülatör hesaplar, Suriyeli bir çocuğun elinde oyuncak bebek tuttuğu Ağustos 2014'te çekilmiş fotoğrafı, harekat aleyhine dezenformasyon amaçlı sosyal medyaya yükledi.

Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri kara propagandaya devam ediyor!

Terör örgütü yanlısı hesaplar, Suriyeli anne ve karton kutu içindeki bebeğinin açık arazide çadır kampında görüldüğü Mart 2016 tarihli fotoğrafı, harekat sonrasında çekilmiş gibi göstermeye çabaladı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri kara propagandaya devam ediyor!

Suriyeli çocukların ağladığının görüldüğü Ağustos 2015 tarihli fotoğrafın yanı sıra 2015'te çocuklarına sarılan gözü yaşlı Suriyeli annenin çadır kampında görüldüğü fotoğrafları video haline getiren terör örgütü yanlıları, söz konusu görüntüler harekat sonrasında yaşanmış gibi manipülasyonda bulunmaya kalkıştı.

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