Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri kara propagandaya devam ediyor!
Türkiye'nin güney sınırındaki tehdide karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan terör sevicileri, sosyal medyada Suriye'deki çatışmalardan "kaçan sivillerin" görüldüğü fotoğrafları kullanarak manipülasyon yapmaya devam etti. YPG yanlılarının paylaştığı o fotoğrafların asıl tarihleri ise ortaya çıktı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivillerin görüldüğü fotoğraflar harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtılmak istendi.
Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları "Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivillerin" yer aldığı karelerle devam etti.
Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriyeli bir çocuğun Suruç'ta eşyalarını taşırken arkada Türk askerinin görüldüğü Eylül 2014 tarihli bir fotoğrafı paylaşarak harekat aleyhine manipülasyon yapmaya çalıştı.
Suriyeli çocukların ağladığının görüldüğü Ağustos 2015 tarihli fotoğrafın yanı sıra 2015'te çocuklarına sarılan gözü yaşlı Suriyeli annenin çadır kampında görüldüğü fotoğrafları video haline getiren terör örgütü yanlıları, söz konusu görüntüler harekat sonrasında yaşanmış gibi manipülasyonda bulunmaya kalkıştı.