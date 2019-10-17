PKK/YPG hedeflerini vuran mehmetçik böyle sevindi

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye’nin Resulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ÇNRA ile de vuruluyor. YPG'nin vurulduğu anda Mehmetçik'in sevinci ise kameralara böyle yansıdı...
PKK/YPG hedeflerini vuran mehmetçik böyle sevindi17.10.2019 11:33
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