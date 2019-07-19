PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi 19.07.2019 14:39

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.