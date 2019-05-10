PKK'dan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması! 10.05.2019 03:21

PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden Bese Hozat: “23 Haziran’da İstanbul’da Kürt’ler AKP-MHP faşist blokuna karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğluysa İmamoğlu’na, destek verecektir." açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan sonra CHP-HDP ittifakı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.