Peşmerge kaçınca Rudaw muhabiri ağladı

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IKYB'ye bağlı bazı peşmergelerin Kerkük’ten, çatışmadan çekilmesi üzerine bölgede bulunan Peşmerge ile röportaj yapan Rudaw muhabiri gözyaşlarını tutamadı.
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La oğlum siz ancak masum savunmasız insanları öldürürsünüz. Örneği techirde katlettiğiniz ermeniler. Ha bir de dost göründüğünüz insanları arkasından vurursunuz. Siz kalleşsiniz namussuzsunuz alçaksınız. Karşınızda asker görünce kaçar yakalanırsanız da benim anam Türk dersiniz..
Israilden yardim istesinler... IBLISTEN yardim istesinler.
şerefsizler..
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