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Peşmerge kaçınca Rudaw muhabiri ağladı

16 Ekim 2017, Pazartesi
IKYB'ye bağlı bazı peşmergelerin Kerkük’ten, çatışmadan çekilmesi üzerine bölgede bulunan Peşmerge ile röportaj yapan Rudaw muhabiri gözyaşlarını tutamadı.
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ismail ismail

La oğlum siz ancak masum savunmasız insanları öldürürsünüz. Örneği techirde katlettiğiniz ermeniler. Ha bir de dost göründüğünüz insanları arkasından vurursunuz. Siz kalleşsiniz namussuzsunuz alçaksınız. Karşınızda asker görünce kaçar yakalanırsanız da benim anam Türk dersiniz..

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evet0
hayır0
cevapla 17.10.2017 10:48
Dulqarnein Dulqarnein

Israilden yardim istesinler... IBLISTEN yardim istesinler.

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evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 16:57
sarıkanarya sarıkanarya

şerefsizler..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 14:45
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