Pençe-2 Harekâtında flaş gelişme

Pençe-2 Harekâtında, sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda; teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarasındaki gıda malzemeleri komandolar tarafından imha edildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-2 Harekâtında, sağ olarak ele geçirilen PKK'lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda; teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarasındaki gıda malzemeleri komandolar tarafından imha edildi.
İşte Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı:
Pençe-2 Harekatı Kapsamında, sağ olarak ele geçirilen bölücü teröristten alınan bilgiler neticesinde teröristler tarafından erzak deposu olarak kullanılan yer altı mağarası tespit edildi. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve içerisinde 3 oda bulunan mağarada; 350 paket Çay, 40 teneke (10 kg'lık) ve 10 teneke (20 kg'lık) ayçiçek yağı, 100 karton sigara, 17 fıçı mazot (15 kg'lık), 20 çuval un (30 kg'lık), 20 çuval bulgur (10 kg'lık), 30 çuval pirinç (10 kg'lık), 10 çuval kuru fasulye (30 kg'lık), 10 çuval nohut (30 kg'lık), 3 çuval şeker (10 kg'lık), 2 çuval tuz (10 kg'lık), 50 şişe tahin-pekmez, 2 çuval salça (20 kg'lık) bulundu. Ele geçirilen gıda malzemeleri komandolar tarafından yerinde imha edildi.
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