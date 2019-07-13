Pençe-2 harekatından ilk görüntü! Hakurk dağlarına komandoların iniş anı kamerada

Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığı açıklandı. Kritik harekattan ilk görüntüleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.
Pençe-2 harekatından ilk görüntü! Hakurk dağlarına komandoların iniş anı kamerada13.07.2019 14:02
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