Haberler Web TV Palu Ailesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı!

Palu Ailesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı!

09 Ocak 2019, Çarşamba

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Palu ailesi Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yapıyor. 'Cinci' diye bilinen ailenin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izledi. Aile üyelerine gözaltı yapıldığı bildirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları