Pakistan - Hindistan arasındaki geleneksel sınır töreni 27.02.2019 19:54

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik savaş uçaklarının düşmesiyle yeniden alevlendi. Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. İki ülke arasındaki gerginlik ise geçmişten bu yana devam ediyor. İşte 72 yıldır adeta bir güç gösterisine dönüşen Pakistan - Hindistan arasındaki geleneksel sınır töreni.