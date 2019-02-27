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Pakistan - Hindistan arasındaki geleneksel sınır töreni

27.02.2019 19:54

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik savaş uçaklarının düşmesiyle yeniden alevlendi. Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. İki ülke arasındaki gerginlik ise geçmişten bu yana devam ediyor. İşte 72 yıldır adeta bir güç gösterisine dönüşen Pakistan - Hindistan arasındaki geleneksel sınır töreni.


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