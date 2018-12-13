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Özel Harekat nefes kesti

13 Aralık 2018, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat Nehri'nin doğusuna harekatın birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. Özel Harekat Ekipleri Fırat'ın Doğusuna yapılacak olan operasyon öncesi İstanbul'da geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. İşte Özel Harekat Ekipleri'nin tatbikat görüntüleri...


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