Özel Harekat nefes kesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat Nehri'nin doğusuna harekatın birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. Özel Harekat Ekipleri Fırat'ın Doğusuna yapılacak olan operasyon öncesi İstanbul'da geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. İşte Özel Harekat Ekipleri'nin tatbikat görüntüleri...
Özel Harekat nefes kesti13 Aralık 2018, Perşembe
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