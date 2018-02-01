Yol Durumu

ÖSO mensubu Öcalan'ın posterini yaktı

31 Ocak 2018, Çarşamba
CHP'nin karalama kampanyası yaparak "terörist" dediği ÖSO'lular, Afrin'de kurtarılan bir köyde teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini yırtıp yaktı. İşte o görüntüler...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları