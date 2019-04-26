Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın bıçaklandığı o anlar 26.04.2019 16:06

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay dün Beşiktaş'ta bir taksici tarafından bıçaklandı. Olay sonrası Gencebay'ın sevgilisi kaçan taksiciyi metrelerce kovaladı.

Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde bir taksiciyle tartışan Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay sürücü tarafından bıçaklanmıştı. Taksici olayın ardından yakalanırken Gencebay da hastaneye kaldırılmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Erkek arkadaşının bıçaklandığı görünce, taksinin peşinden koşup yakalamaya çalışıyor.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.