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Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın bıçaklandığı o anlar

26.04.2019 16:06

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay dün Beşiktaş'ta bir taksici tarafından bıçaklandı. Olay sonrası Gencebay'ın sevgilisi kaçan taksiciyi metrelerce kovaladı.


Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde bir taksiciyle tartışan Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay sürücü tarafından bıçaklanmıştı. Taksici olayın ardından yakalanırken Gencebay da hastaneye kaldırılmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER
Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Erkek arkadaşının bıçaklandığı görünce, taksinin peşinden koşup yakalamaya çalışıyor.

KANLAR İÇİNDE KALDI
Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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