Karadeniz sel felaketi yaşadı. En büyük zararı Ordu gördü. Ordu'nun Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin su seviyesinin yükselip taşması üzerine Karadeniz Sahil Yolu tedbir amacı ile kapatıldı. Fındıkta ise büyük kayıp yaşandı. Tonlarca fındık denize aktı. Öyle ki denizde bir fındık adası oluştu.
Ordu'yu sel vurdu, denizde fındık adası oluştu09 Ağustos 2018, Perşembe
- Asker uğurlama eğlencesinde maganda dehşeti kamerada
- Ordu'yu sel vurdu, denizde fındık adası oluştu
- ABD ile kritik görüşme bitti
- Alihan Kuriş'i eleştiren müride akıl almaz sözler!
- Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya "Bil Oğlum" türküsünü seslendirdi
- Parti önünde Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden CHP'li
- Karadeniz sele teslim!
- Parti önünde Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden CHP'li
- Ordu'da zincirleme kaza! Araçlar yandı
- Karadeniz'deki sel felaketinde mahsur kalanlar var
- Ordu’da sel felaketi' Köprü yıkıldı
- Evlenmek için "08.08.2018"i seçtiler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.