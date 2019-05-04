Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları 04.05.2019 12:20

Müslümanlığın kutsal kitabı Kuran- Kerim'de de pek çok bitkinin ve besinin adı geçiyor. Kuran-ı Kerim'de adı geçen bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı.İşte faydaları kanıtlanmış Kur'an'da adı geçen mucizevi besinler...