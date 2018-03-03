Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'lı teröristler, 1083 rakımlı tepede Mehmetçiğe haince saldırdı fakat askerimiz teröristlere geçit vermedi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından o çatışmanın görüntülerini yayınladı.
O çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!03 Mart 2018, Cumartesi
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