Murat Dalkılıç sahne kazası mı geçirdi? 24 Temmuz 2018, Salı

Sosyal medyada Murat Dalkılıç'a ait olduğu iddia edilen bir video dolaşıyor. Videoda konser alanında dans eden kişi zıplarken altındaki zeminin çökmesiyle düşüyor. Peki o kişi Murat Dalkılıç mı?









Murat Dalkılıç'ın sosyal medyada hızla yayılan sahnede düştüğü anların görüntüsü günün konusu oldu.

Bu iddianın ortaya çıkmasının nedeni ise sosyal medya dolaşan bir video. Videoda konser sırasında sahne alan kişi dans ediyor. Kendisini ritme kaptıran kişi zıplamaya başlıyor ve zıplarken altındaki zemin çöküyor. Böylece konser alanında bulunan kişi kelimenin tam anlamıyla yerin dibine giriyor.

İŞİN ASLI ÇOK BAŞKA

Ancak o kişi Murat Dalkılıç değil.

Görüntü 16 Temmuz'da YouTube'a İspanyollar tarafından yüklenmiş. Konser alanında dans eden kişi de şarkıcı Murat Dalkılıç değil yabancı bir DJ.