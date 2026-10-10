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Panama'da 7,7 büyüklüğünde şiddetli deprem: Yıkımın büyüklüğü ve hasar ortaya çıktı
Panama'da 7,7 büyüklüğünde şiddetli deprem: Yıkımın büyüklüğü ve hasar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 10:59
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Panama'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgedeki yıkım ve binalardaki hasar kaydedildi.
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