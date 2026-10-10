Suriye'deki doğal gaz hattı patlaması nedeniyle üç büyük elektrik santrali devre dışı kaldı

Nancy'de öğrenci eyleminde gerginlik! Polis gazla müdahale etti

Suudi Arabistan Husileri böyle vurdu: Hedeflerin vurulma anı kamerada

Beyaz Saray'daki “Uzaylı” iddiası viral oldu! The Economist kapağıyla ilişkilendirildi

Beyaz Saray'daki “Uzaylı” iddiası viral oldu! The Economist kapağıyla ilişkilendirildi