Mühimmat deposundaki patlamayla ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan açıklama: Herhangi bir can kaybımız yok 12.09.2019 06:40

KKTC'nin Girne şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda art arda yaşanan patlamalar endişe yaratırken, bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı açıklamada, "Belli bir mesafede tedbir almak ve patlamaların bitmesini beklemek gerekiyor. Öyle bir olay ki bu, itfaiye aracı ile de yangına müdahale edemiyorsunuz. Bu gece oldu, gündüz de olsa helikopter ile müdahale edemiyorsunuz zira tehlikeli olabiliyor. Birinci öncelik can güvenliği, ilgili makamlar da bunun gereğini yerine getirdiler. Maddi hasar noktasında da kırılan camlar var. Bunların yaraları sarılır. Her olumsuzluktan geleceğe dönük olumlu dersler çıkarmak bizim görevimiz. Bu olayda da bunu yapmak gerekecek, bunun yeri ve zamanı da şimdi değil. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.