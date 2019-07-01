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Muğla'da akılalmaz olay! Yeni işe aldığı iki çoban, besiciye dehşeti yaşattı

01.07.2019 19:06

Muğla'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut (55), çoban olarak işe aldığı 2 kişi tarafından çırılçıplak soyulup, fotoğrafları çekildikten sonra domuz bağı ile bağlanarak dövüldüğünü, hayvan satışından kazandığı 80 bin liranın gasbedildiğini iddia ederek, polise şikâyetçi oldu. Bulut, bu kişilerin şikâyetçi olması halinde kendisini öldürmekle tehdit ettiklerini sürdü ve "Can güvenliğim yok" dedi.


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