Müge Anlı'daki 8 parçaya ayrılarak öldürülen Asım Bayram cinayetiyle ilgili korkunç detay! Vahşetin zanlıları konuştu (Video) 02.07.2019 15:22

Müge Anlı canlı yayınında aranan 82 yaşındaki gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın, kaybolduktan tam 49. gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Dikkatli bir Müge Anlı izleyicisinin Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak bölgesindeki piknik alanında fark ettiği toprak yığıntısı üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunu aramasıyla çözülen olay, tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Müge Anlı canlı yayınında yine bir başka izleyici tarafından kıskıvrak yakalanması sağlanan katil zanlıları ve Asım Bayram cinayeti hakkında korkunç detaylar ortaya çıktı...

Müge Anlı canlı yayınında Türkiy'yi derinden sarsan Antalya Kepez cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! 82 yaşındaki gayrimenkul zengini Asım Bayram, dikkatli bir Müge Anlı izleyicisi sayesinde kaybolduktan tam 49 gün sonra 8 parçaya ayrılmış bir şekilde ormanlık alanda bulunmuştu. Müge Anlı'nın dehşete düştüğü Asım Bayram cinayetyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü de mahkemece tutuklandı. Sanıklar Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

KASADA 1 MİLYON LİRASI VARMIŞ

Murat Güneş'in iddianamede yer alan ifadesinden bar işletmeciliği yapan arkadaşları Nihat Y.'nin Asım Bayram'dan bahsederek "Evindeki kasada 1 milyon doları varmış" dediği, bunun üzerine parayı almak için plan yaptıkları öğrenildi.

Murat Güneş'in, "Anahtarlarını alıp, evindeki kasayı boşaltmayı planladık. Emlakçı gibi davranarak Asım Bayram ile irtibat kurduk. Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek eve çağırdık. Bu sırada Medeni Öztaş, adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik" dediği kaydedildi.

Asım Bayram'ın anahtarlarını alarak gece evine gittiklerini belirten Murat G.'nin kasayı ve parayı bulamadıklarını söylediği iddianamede yer aldı. Sanık Murat G.'nin arkadaşları Mevlüt S.'nin de yardımıyla cesedi parçaladıktan sonra önce poşetlere ardından valizlere koyduklarını ve ormanlığa gömdüklerini anlattığı kaydedildi. Murat G.'nin, Asım Bayram'ın üzerinden sadece 120 lira çıktığını, aracını ise 4 bin liraya sattıklarını belirttiği iddianamede yer aldı.

Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayeti 49 gün sonra aydınlandı. Müge Anlı, ekibi ve izleyicilerinin gücü ile polis ve savcılık birleşince katil zanlıları kıskıvrak yakalandı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÖZALTINA ALINDI! TIKLA İZLE

BİR MÜGE ANLI İZLEYİCİSİ CESEDİ BULDU!

Geçtiğimiz gün Müge Anlı ihbar hattını arayan bir kadın, Antalya Kepez'in Varsak bölgesinde piknik yapmaya gittiği yerde yeni kapanmış bir çukur olduğunu gördüğünü, üzerine bastığında toğrağın esnediği belirtti. İzleyici Sevim Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Asım Bayram olayını takip ettiğini ve Asım Bey'e ait o bölgede araştırma yapıldığı için haber vermesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Antalya Kepez'in Varsak bölgesinde izleyicinin gösterdiği bölgeye gelen polis ekipleri ve Adli Tıp Uzmanları, toprağın altında sırtüstü yatmış beyaz saçlı bir erkek cesedi bulduklarını belirtti. Savcının bölgeye intikal etmesiyle 8 parça halinde Müge Anlı canlı yayınında ortya çıkan ceset DNA testine gönderildi.

Adli Tıp Raporu sonucu beklenirken, savcılıktan gelen talimat üzerine polis ekipleri Murat Güneş ve Medeni Öztaş'ın evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabaha kadar süren çalışmalar sonucunda bir Müge Anlı izleyicisi, Müge Anlı Whatsapp ihbar hattından Medeni Öztaş'ı tanıdığını ve onunla görüştüğünü belirtti.

BİR MÜGE ANLI İZLEYİCİSİ DE KATİL ZANLILARINI YAKALATTI!

Medeni Bey'i bir büfede görüşmeye ikna eden izleyici Eda Uysal'ın Müge Anlı'ya verdiği bu bilgiyle birlikte polis ekipleri harekete geçti ve Medeni Öztaş, birlikte saklandığı Murat Güneş ile birlikte Eda Hanım ile buluşacakları büfede polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ayrı ayrı araçlara alınan şüpheliler yakalanır yakalanmaz Asım bayram cinayetini itiraf etti.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÖZALTI!

Müge Anlı 13 Mart canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ilgili gelişmeleri aktarırken, Asım Bayram'ın uzun süredir birlikte yaşadığı Ferluga Karatuğ, Müge Anlı canlı yayınında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.