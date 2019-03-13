Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Antalya Kepez'de cesedi bulunan Asım Bayram cinayetiyle ilgili son gelişmeler! 13.03.2019 16:13

Müge Anlı canlı yayınında aranan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın 49. günün sonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisinin dikkatiyle cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri, Adli Tıp Uzmanları ve savcı, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak bölgesindeki piknik alanında erkek insan cesedi olduğunu tespit etti. 8 parçaya ayrılmış ceset DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği sırada savcılık, Müge Anlı'daki ihbarları göz önünde bulundurarak polis ekiplerine harekete geçmesi için talimat verdi. 4 kişi sabah saatlerine karşı Müge Anlı izleyicisinin yardımıyla kıskıvrak yakalanırken, (13 Mart) Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ferluga Karatuğ gözaltına alındı.