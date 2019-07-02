Müge Anlı'daki 8 parçaya ayrılarak öldürülen Asım Bayram cinayetiyle ilgili korkunç detay! Vahşetin zanlıları konuştu

KASADA 1 MİLYON LİRASI VARMIŞ

Murat Güneş'in iddianamede yer alan ifadesinden bar işletmeciliği yapan arkadaşları Nihat Y.'nin Asım Bayram'dan bahsederek "Evindeki kasada 1 milyon doları varmış" dediği, bunun üzerine parayı almak için plan yaptıkları öğrenildi.

Murat Güneş'in, "Anahtarlarını alıp, evindeki kasayı boşaltmayı planladık. Emlakçı gibi davranarak Asım Bayram ile irtibat kurduk. Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek eve çağırdık. Bu sırada Medeni Öztaş, adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik" dediği kaydedildi.