Müge Anlı'da son dakika Palu ailesi gelişmesi! Kocaeli Adliyesi’nde gergin dakikalar! (Vİdeo)

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi... Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi olayında son durumun ne olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melke Tahnal'ın kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan gerçekler herkesi dehşete düşürmüştü. Anne - kızın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması sabah saatlerinde başladı. Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı. İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında son durum...
3 cinayet, tecavüz ve işkenceyle suçlanan Palu ailesi, Kocaeli Adliyesi'nde 3. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmaya iki yeni tanık dahil oldu. Tüm aile üyelerinin hazır bulunduğu duruşmada koruma altında bulunan baba Harun Palu için zorla getirilme kararı çıkarılmıştı. Baba Harun Palu da duruşmada tanık olarak dinlenecek.
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