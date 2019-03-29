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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu

29.03.2019 11:15

Müge Anlı canlı yayınındaki define olayında kendisini Mehdi ilan eden Nur Mehmet Pehlivan, Müge Anlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine gözaltına alındı. İlk önce sağlık kontrolünden geçirilen ardından Silivri Adliyesi'ne götürülen Nur Mehmet Pehlivan, adliye girişinde Müge Anlı ile Tatlı Sert Haber Koordinatörü Gökhan Bektaş'a tehdit savurdu. 2 defineciden ise hala haber yok.


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