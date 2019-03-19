Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Adem Çelik, Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili ifade değiştirdi! Canlı yayında şok itiraf! 19.03.2019 11:55

Müge Anlı canlı yayınında Kocaeli'de yaşayan 3 çocuk babası Hüseyin Aslan'ın ölümünün sır perdesi araştırılıyor. İnşaat işçisinin kaza sonucu bir okul inşaatının üçüncü katından düştüğü iddia ediliyordu. Ancak ölen Hüseyin Aslan'ın ölümünden kısa bi süre sonra iş arkadaşı Adem Çelik'in Hüseyin Bey'in eşi ile evlenmesi akılları karıştırdı. İnşaat işçisi Hüseyin Aslan'ı eşi ve iş arkadaşı mı öldürdü? Bugün Atv stüdyolarında olay anı canlandırıldı. Tam bu sırada Adem Çelik ifade değiştirdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmesi...