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Müge Anlı taklidini yapan fenomen Tansu Arif Dayan'a ulaştı! İşte Müge Anlı'nın taklidini yaparak herkesi güldüren fenomen...

20.09.2019 17:10

Müge Anlı, Atv ekranlarında 12 sezondur başarılı bir şekilde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. İnternet fenomeni Tansu Arif Dayan'ın kendisini taklit ettiği videoları gören Müge Anlı, genç fenomene hediye göndererek sevgilerini iletti. Tansu Arif Dayan da sosyal medya hesabından Müge Anlı'dan gelen hediyeyle paylaşım yaptı. Sosyal medya fenomeni de yeni sezonun başlaması ve Müge Anlı'nın beğenmesi nedeniyle videolarına devam edeceğini ifade etti. Genç fenomen Müge Anlı'ya yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Müge Anlı'nın taklidini yapan Tansu Arif Dayan sosyal medyayı adeta yıktı geçti!


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