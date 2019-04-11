Müge Anlı son bölümde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün, Yıldız ailesinin hikayesi konu oldu. 16 yıl önce Kilis'teki evlerinin önünden esrarengiz bir şekilde kayıplara karışan kızları Zeynep Yıldız hakkında aileyi sevindiren haber geldi. Müge Anlı ve ekibi 16 yıl sonra şu anda 31 yaşında olan Zeynep Yıldız'ın yeni halinin fotoğrafına ulaştı. 11 Nisan Müge Anlı canlı yayınında bir mucize daha gerçek oldu.
Müge Anlı son bölümde film gibi hikaye! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'ın 16 yıl sonra fotoğrafına ulaşıldı!11.04.2019 13:20
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- Müge Anlı son bölümde film gibi hikaye! Öldü sandıkları kızları Zeynep Yıldız'ın 16 yıl sonra fotoğrafına ulaşıldı!
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