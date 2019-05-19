Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak... 19.05.2019 17:14

Müge Anlı canlı yayınında aranan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili şok gelişme yaşandı! Ecrin bebekten tam 13 gündür haber alınamıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Minik Ecrin'in üvey amcası hakkında ortaya atılan iddialar, Müge Anlı'nın ulaştığı korkunç gerçeklerle örtüşür nitelikteydi. Ecrin bebek üvey amcası Özkan Kurnaz tarafından öldürüldü mü? İşte Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri!