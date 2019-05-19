Müge Anlı canlı yayınında aranan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili şok gelişme yaşandı! Ecrin bebekten tam 13 gündür haber alınamıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Minik Ecrin'in üvey amcası hakkında ortaya atılan iddialar, Müge Anlı'nın ulaştığı korkunç gerçeklerle örtüşür nitelikteydi. Ecrin bebek üvey amcası Özkan Kurnaz tarafından öldürüldü mü? İşte Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak...19.05.2019 17:14
- Müge Anlı son bölümde Ecrin bebekle ilgili şok gelişme! Üvey amca Ecrin Kurnaz'a önce tacizde bulundu sonra da boğarak...
- Sakarya'da silahlar konuştu! 4 kişi öldü 11 kişi yaralandı
- SOLOTÜRK 19 Mayıs özel gösterisi nefesleri kesti
- Milli Mücadele'nin 100. yılında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
- Son dakika... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan Nurcan Sade'nin cansız bedeni bulundu
- YSK gerekçeli kararı ne zaman açıklayacak?
- 'Tek tip askerlik'te flaş gelişme! Meclis'e sunulacak...
- Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı! 'Terminatör'e atılan uçan tekme anları kameralara böyle yansıdı
- Bakan Albayrak'tan 19 Mayıs paylaşımı
- Atatürk’ü temsil eden bayrak karaya çıkartıldı
- Milli Mücadele'nin 100. yılı
- Son dakika: Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar rehin alınarak evleri soyuldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.