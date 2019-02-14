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Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili baş şüpheli Hakan Kara neler anlattı? 14 Şubat

14.02.2019 13:13

Müge Anlı son bölümde Adem Kara cinayetiyle ilgili neler konuşuldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, herkesin merak ettiği cinayetle ilgili aile kimleri hedef gösterdi?  Kaybolduktan 15 gün sonra evinin yakınında bulunan ve ailesinin bile bilmediği su kuyusundan çıkarılan Adem Kara'yı kuzeni Hakan Kara mı öldürdü? Hasan Kara'nın anlattığı kaz detayı nedir? İşte 14 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...


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