Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Sevgi Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak, çocuğunun babası olan Ömer Sırtaş'ın 8 kadınla birlikte olduğunu öğrendiğini ileri sürmüş, anlattıklarıyla tüm Türkiye'yi şoke etmişti. 2. birlikte olduğu kişi Selin Hanım canlı yayına bağlanarak hamile olduğunu öğrendiğini belirtti. Sevgi Demir, kendisiyle birlikteyken Selin Hanım'la da görüşen Ömer Sırtaş'ın kendisini kullanmaya çalıştığını ve para için sürekli olarak zengin kadınlarla birlikte olduğunu ileri sürdü. 12 Kasım Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Ömer Sırtaş ise hakkındaki suçlamalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı'da konuşan Ömer Sırtaş'ın şoke eden sözleri...
Müge Anlı Ömer Sırtaş'ın sözleriyle şoke oldu! 3 kez evlenip 5 kadınla ilişkisi olan adam konuştu12.11.2019 12:48
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- Müge Anlı Ömer Sırtaş'ın sözleriyle şoke oldu! 3 kez evlenip 5 kadınla ilişkisi olan adam konuştu
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