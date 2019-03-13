Müge Anlı izleyicileri Asım Bayram'ın katil zanlılarını kıskıvrak yakalattı! İtiraflar kan dondurdu: Başına çekiçle vurarak... 13.03.2019 11:18

Müge Anlı canlı yayında 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlıları Murat Güneş ve Medeni Öztaş'ın yakalandığını açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cesedi bulunan Asım Bayram cinayetiyle ilgili DNA testi raporu beklenirken savcılıktan gelen kararla polis ekipleri devreye girdi. Medeni Öztaş'ın daha önce kimliğini yanlış belirterek tanıştığı kişi Eda Uysal, Müge Anlı ile Tatlı Sert Whatsapp ihbar hattından Medeni Bey ile görüşme ayarladığını söylemesi üzerine, iki katil zanlısı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Asım Bayram'ı cinayetiyle gözaltına alınan Medeni Öztaş ile Murat Güneş, ayrı ayrı araçlarda cinayeti itiraf ettiler ve Asım Bayram'ı nasıl öldürdüklerini anlattılar...