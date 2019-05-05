Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Konya'da işlenen mehir cinayetiyle ilgili akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Esrarengiz cinayetle ilgili ortaya çıkan ses kaydına göre babasından mehir isteyen Uğur Büyükşen canlı yayında neler anlattı!? Konya'daki evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili Müge Anlı'nın ulaştığı swap raporuna göre bakın kim çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde şok gelişme! Rapora göre Konya'daki mehir cinayetinin katili...05.05.2019 15:43
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