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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Ecrin Kurnaz üvey amcası tarafından cinsel...

17.05.2019 12:12

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! 11 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın sır kaybının arkasındaki gerçekler araştırılırken, canlı yayında şok eden gelişme yaşandı! İbrahim Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında dehşet veren telefon görüşmesini açıkladı. İbrahim Kurnaz, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz'ın, Zeynal adında bir beyefendiye telefonda, "Çocuk istismar edilmişse belli olur mu?" dediğini ileri sürdü. İşte Müge Anlı canlı yayınında dehşet veren iddialar!


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